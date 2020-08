Filipe Ferreira Gonçalves vence o Grande Prémio em Alfeizerão 4 Agosto, 2020 18:30

Decorreu entre os dias 1 e 2 de Agosto, na pista outdoor do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão, o Concurso de Saltos Nacional B. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista Luís Xavier de Brito.

O Grande Prémio disputado no domingo, contou com a participação de 7 conjuntos dos quais 6 disputaram o desempate terminando com zero pontos apenas 2 conjuntos. Filipe Ferreira Gonçalves com Halanta foi o conjunto mais rápido no desempate vencendo a prova em (42,07s). André Lopes Simão foi segundo classificado com Willis W (43,98s) enquanto António Relvas ocupou o terceiro lugar montando G t’Aime São Miguel penalizando 4 pontos em 40,39s.

Onze conjuntos disputaram o Pequeno Grande Prémio (1,30m) no sábado, dos quais apenas 6 avançaram para o desempate. Victoria Lynden Burd com Fancy ES foi a vencedora da prova terminando o desempate num excelente tempo de 22,28s. No segundo e terceiro lugares ficou classificado António Relvas com os cavalos G t’Aime São Miguel e Indarco São Miguel Z.

Como é habitual, realizaram-se nos dois dias de provas, uma poule com provas desde os 30cm onde alinharam em prova concorrentes de todas as idades.

Resultados completos AQUI