Feira Nacional do Cavalo na Golegã este ano com transmissão online

A XVII Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, distrito de Santarém, que tem início na sexta-feira e decorre até dia 12, será marcada por homenagens, prémios e competições e será transmitida em ‘streaming’ pela primeira vez.

A transmissão ‘online’ através do YouTube é das maiores novidades deste ano e vai cobrir em direto as competições no picadeiro central e nas zonas de feira, de forma a “divulgar para todo o mundo o que se passa nesta feira secular, única no mundo”, refere o município num comunicado de imprensa.

Este ano haverá a atribuição de novos prémios, incluindo o “Prémio Carreira Campino” para marcar o regresso das provas de perícia de campinos e que vai distinguir aqueles que se destaquem nesta arte em cada ano.

Também o “Prémio Carreira Carlos Relvas” será pela primeira vez entregue, representando uma homenagem ao cavaleiro tauromáquico com mais tempo de alternativa, ou seja, mais tempo de carreira profissional, que este ano irá para Francisco Mascarenhas que celebra 78 anos de carreira.

Durante todo o evento haverá diferentes competições equestres, exposições e espetáculos, incluindo uma colaboração entre a Escola Portuguesa de Arte Equestre e da Escuela de Córdoba, no dia 09, e o tradicional Cortejo dos Romeiros de São Martinho, no dia 11.

Segundo o município, este ano há também uma maior preocupação com a segurança dos animais, que passará por controlos veterinários aleatórios aos cavalos em circulação para avaliar a condição física, evitando que haja em competição cavalos desidratados, em estado de exaustão ou com feridas.

Também serão feitos controlos de identidade aos animais de forma a prevenir fraudes e garantir que o animal inscrito é o animal em circulação.

