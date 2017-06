Feira do Cavalo de Ponte Lima nomeada para os Prémios Alto Minho Business Awards 2017 27 Junho, 2017 18:24

São 20 as empresas nomeadas para a edição deste ano dos Alto Minho Business Awards 2017, iniciativa promovida pela CEVAL e CIM – Alto Minho, que na próxima sexta-feira (dia 30 de junho), no Centro Cultural de Viana do Castelo, vai premiar as melhores práticas em matéria de inovação, gestão e empreendedorismo na área empresarial.

Entre as categorias a concurso encontram-se a de Mérito Comercial, que se foca no comércio local e nas lojas com história, Empreender no Feminino, que premiará as empresárias mais dinâmicas da região, Inovação e Empreendedorismo, a categoria dedicada à inovação de produto ou conceito de negócio e Internacionalização que destacará as empresas que mais exportam no Alto Minho.

A novidade este ano é a atribuição do prémio de Evento do Ano à Feira do Cavalo de Ponte de Lima.

O Júri foi constituído por representantes do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, Jornal Vida Económica, CIM – Alto Minho, IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Universidade Fernando Pessoa e TPNP – Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Esta gala decorre no âmbito das IV Jornadas Empresariais, compostas pelo Seminário Valorização do Potencial Industrial do Alto Minho e pela Gala Alto Minho Business Awards.