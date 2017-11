FEI Ponies Jumping Trophy: Molly Hughes Bravo carimba passaporte para a final em Mechelen (VÍDEO) 21 Novembro, 2017 16:18

A luso-irlandesa Molly Hughes conquistou neste sábado o Grande Prémio montando Carrickaduff Pet, prova qualificativa reservada aos Póneis com obstáculos a 1,35m.

Molly, com este resultado subiu para o segundo lugar provisório do ranking Troféu FEI Ponies Jumping, acumulando 42 pontos, menos 2 pontos que a actual líder deste ranking a irlandesa Abbie Sweetnam com Dynamite Spartacus. O seu compatriota Seamus Hughes-Kennedy ocupa a terceira posição.

O FEI Ponies Jumping Trophy é composto por cinco qualificativas e uma final que se disputará durante o CSI5*-W/CSI2* em Mechelen, Bélgica (26 a 30/12). Os 20 melhores conjuntos das várias Ligas são apurados para esta final.

