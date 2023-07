Faleceu o Dr. José Manuel Elias da Costa (1952-1923)

É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento do Dr. José Manuel Alves Elias da Costa.

Licenciado em Finanças – Instituto Superior de Economia de Lisboa, fez o seu percurso profissional na área das finanças.

Foi vogal do Conselho de Administração do BCP (mandato 2018/2021). Director Financeiro Central dos CTT (1982-85), Secretário de Estado da Construção e Habitação e Secretário de Estado das Finanças do 3º Governo do Primeiro-Ministro Aníbal Cavalo Silva (1982-1993).

Foi também Presidente da Federação Equestre Portuguesa entre 2019 e 2020

Um amante do nosso desporto ao qual deixa um admirável legado.

À família enlutada, Equisport endereça as mais sentidas condolências.