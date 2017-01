«Faisão» “voa” para a Alemanha

Victor Oliva da coudelaria Ilha Verde (Brasil), estabeleceu uma parceria com a coudelaria Torres Vaz Freire, que determina a compropriedade do garanhão Lusitano Faisão (Rico x Zorba por Rajá), e envolve a ida do mesmo para a Alemanha.

O garanhão Lusitano irá para a Alemanha competir, com o cavaleiro João Victor Oliva, e tentar qualificar-se para os Jogos Olímpicos de 2020.

O cavalo apresentou-se e foi Campeão dos Campeões na Feira Nacional do Cavalo, em 2015, e Campeão Macho no Festival Internacional do Cavalo Lusitano, em 2016.

Victor Oliva refere acerca do Faisão: “Com 1,70 de altura e muita força e bravura foi um dos três melhores animais que vimos em Portugal na época da Feira de São Martinho. Agora é muito treino e CDIs”.

Já Rodrigo Torres salienta: “Estamos muito satisfeitos com esta parceria, o Faisão é um dos melhores cavalos criados por nós e o João Oliva um jovem cavaleiro com muito talento. Entenderam-se na perfeição. Tudo indica que vão ter um grande futuro juntos.”

A Equisport deseja o maior sucesso para este empreendimento internacional que, por acréscimo, representa igualmente uma aposta em contínuo no cavalo Lusitano para esse fim.