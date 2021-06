Equitação Para Principiantes 7 Junho, 2021 11:16

O desporto equestre português tem vindo, ao longo dos anos, a assistir a um exponencial crescimento. Não falamos apenas de praticantes, competições ou centros federados. O número de adeptos da modalidade também tem vindo a crescer.

O que não é de todo surpreendente: A magnitude e a imponência de um cavalo/cavaleiro tendem a causar impacto!

Mas como pode aventurar-se neste maravilhoso mundo hípico? O que deve saber sobre cavalos para acompanhar competições? Quais as principais provas da equitação? Quais os maiores eventos no calendário de corridas de cavalos?

Sabia que as apostas, em sites como a Betway apostas desportivas online, tem gerado cada vez mais interesse? A divulgação, informação e aposta neste deporto, pretendem desmitificar e promover uma modalidade, com cada vez mais praticantes, em Portugal e no Mundo. A cultura hípica está agora ao alcance de todos.

Movido pelo sentido estético que o conjunto (cavalo/cavaleiro) forma, o espetador pode acompanhar provas das várias disciplinas equestres, mesmo sem conhecimentos. No entanto, se perceber a diferença entre exercícios específicos, diferentes andamentos ou tipos de prova, a experiência e sensação serão completamente diferentes.

Para iniciar-se no hipismo é antes demais necessário aprender e entender os seus termos e vocábulos próprios: falamos, por exemplo, de dressage, de estribo, de coudelarias, de maneio ou de Horseball.

Perceber e diferenciar as principais modalidades equestres, dos saltos de obstáculos – modalidade em que o cavalo/cavaleiro são e examinados sobre um percurso de obstáculos, em várias condições, à atrelagem – competições efetuadas por equipas (grupos de cavalos), passando pelos raides – competição contrarrelógio para testar a velocidade e a resistência de um cavalo, bem como a sua performance e o desempenho do cavaleiro.

Destacamos aqui o Horseball, desporto que surgiu em França, nos anos 70 e que se espalhou por vários países europeus, tendo sido, em 1992, disputado o primeiro Campeonato da Europa de Horseball. Ponte de Lima fez aliás, história, ao acolher, em 2008 o primeiro Campeonato do Mundo de Horseball e foi, em 2019, anfitriã do Campeonato da Europa de Horseball.

De uma forma muito sucinta, como o nome indica, o desporto junta cavalos (horse) e bola (ball), numa modalidade de duas equipas, de quatro jogadores cada, que devem apanhar a bola do chão, sem desmontar. Tendo a posse de bola, a equipa precisa de efetuar três passes, entre três jogadores diferentes, antes de poder rematar e marcar golo. Através de um jogo de ataques e defesas, as equipas procuram marcar golos.

Por fim, deixamos algumas das mais importantes competições de corridas internacionais de cavalos, como por exemplo, a Saudi Cup, com o maior prize money da história, é a corrida mais valiosa do mundo, as Galways Races, na cidade irlandesa de Galway ou o Prix de l’Arc de Triomphe, disputado no Hipódromo de Longchamp, em Paris, entre muitas outras.

Na Betway apostas desportivas online, pode passar de espetador a vencedor. Não basta perceber as regras, conhecer os favoritos e ler as estatísticas, deverá conhecer o mercado e basear-se nas odds, para descobrir qual o cavalo favorito e ganhar a aposta.

E isto é só o início de um guia de “Equitação Para Principiantes”!