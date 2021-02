Campeonato do Mundo de Horseball adiado para 2022 16 Fevereiro, 2021 9:50

O Mundial de Horseball, que estava agendado para Agosto deste ano em Saint-Lô, foi adiado para 2022, no mesmo período e com o mesmo país organizador, devido à pandemia da covid-19, anunciou este sábado (13) o Conselho de Administração da Federação Internacional de Horseball (FIHB).

Inicialmente agendado para 17 e 22 de Agosto de 2020 e depois de 16 a 21 de Agosto de 2021 no Polo do Cavalo em Saint-Lô e organizado pelo Normandia Horse Show (NHS), o campeonato é finalmente adiado para 15 a 20 de Agosto de 2022, no mesmo local. Os organizadores argumentaram que “a época das equipas de elite de cavalos nos principais países participantes ainda não começou e não está, para já, prevista qualquer perspetiva de recuperação. Os jogadores, mesmo do mais alto nível, são amadores, categoria para a qual a modalidade em competição está suspensa há vários meses.”

Trinta e seis equipas internacionais estiveram envolvidas no campeonato e os constrangimentos do bloqueio levaram os organizadores a esperar mais um ano pelo evento.

“O Horseball é um desporto coletivo que comunica com o seu público e o conselho de administração do NHS não vai organizar um evento à porta fechada ou com uma bancada de espectadores reduzida. A atmosfera explosiva dos últimos três Campeonatos da Europa e os eventos de demonstração dos Jogos Equestres Mundiais de 2014, realizados no grande Salão do Polo Cavalo, em Saint-Lô, estão nas nossas memórias para nos recordar”, explicaram.