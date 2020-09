Prix de l’Arc de Triomphe 2020: Será que «Enable» vai fazer história? 29 Setembro, 2020 16:46

O mundo das corridas de cavalos está ciente das apostas que aguardam a égua francesa «Enable», no próximo domingo (04/10), no Prix de l’Arc de Triomphe 2020 que vai decorrer no Hipódromo Long Champ (Paris).

No domingo, um ano após ter-se sagrado vice-campeã na edição anterior, se «Enable» vencer este Grupo I, será a única a conseguir colocar o seu nome na lista deste Grande Prémio Arco de Triunfo pela terceira vez. Faria melhor do que a bicampeã do evento, a égua francesa, «Trêve», montada por Thierry Jarnet em 2014.

Assim, um dos cavalos mais cotados para ganhar a prova deste ano, é «Enable GB» (Nathaniel IRE x Concentric GB) de 6 anos, vencedora em 2017 e 2018. Esta égua é treinada por John Gosden e montada pelo jóquei britânico Frankie Dettori.

São 15 os cavalos apurados para o Qatar Prix de L’Arc de Triomphe (2.400 metros).

Confira a lista dos últimos campeões, com o jóquei e o treinador: