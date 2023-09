Doping no Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho de Juniores e Jovens Cavaleiros 2023

De acordo com notícia veiculada no dia 15/09/2023 na página da World Association for Working Equitation (WAWE), acerca da correção de resultados referentes ao Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho de Juniores e Jovens Cavaleiros 2023, o cavalo “Zig-Zag”, montado pela cavaleira Carminho Filipe durante o Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho realizado em Ponte de Lima, testou positivo no controlo anti doping.

De acordo com o referido comunicado:

1. No dia 2 de agosto de 2023 a WAWE recebeu uma carta enviada pela Federação Equestre Portuguesa, informando que as amostras colhidas no dia 8 e 9 de Julho ao cavalo “Zig-Zag”, montado pela cavaleira Carminho Filipe, testaram positivo a doping;

2. No mesmo dia a Direção da WAWE foi informada;

3. No dia 4 de agosto foi enviado um e-mail ao tutor da cavaleira (uma vez que a cavaleira é menor);

4. No dia 8 de Agosto a WAWE recebeu informação, através da qual o proprietário assumiu a responsabilidade pelo sucedido, aceitando o procedimento administrativo relativo ao ponto 8.3 do Regulamento para Controlo de Medicação Equestre (procedimentos especiais para menores), solicitando confirmação das sanções a aplicar, bem como do pagamento voluntário das multas previstas.

Em 19 de setembro de 2023, o portal Equisport contatou a WAWE para confirmar a notícia e recebeu hoje os resultados corrigidos. Além disso, foi feito um contato semelhante com a FEP, no entanto, até o momento, ainda não obtivemos qualquer resposta por parte da Federação Equestre Portuguesa.

Resultados corrigidos AQUI