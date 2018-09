Doda Miranda casou no passado sábado em Silves 24 Setembro, 2018 21:31

O cavaleiro olímpico brasileiro, Alvaro de Miranda Neto (Doda) e a jornalista brasileira, Denize Severo, trocaram alianças no passado sábado (22) na Sé Catedral de Silves no Algarve.

O copo d’agua que decorreu no Manzar Terrace, no Hotel Vila Vita Park Hotel & Resort, reuniu cerca de 200 convidados.

Doda, vencedor das medalhas de bronze por equipas nas Olimpíadas de 1996 e 2000, conheceu Denize em 2016.

Depois de mais de 1 ano a lutar em tribunais, o divórcio de Athina e Doda Miranda foi assinado em Outubro de 2017 por mútuo acordo.