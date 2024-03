CSN-A Lisboa: Rafael Rocha faz a dobradinha no Grande Prémio

O CSN-A de Lisboa, que teve lugar na Sociedade Hípica Portuguesa, terminou no domingo (3 de março), destacando-se o triunfo de Rafael Rocha e SF Apache de Liam (Ogano Site x Hildon Urleven Pironnière), propriedade de Charlotte Petit-Jean, no Grande Prémio. Rafael Rocha conquistou também a segunda posição com o garanhão CP Jupiter (Diarado x Lorentin I), também pertencente a Charlotte Petit-Jean, enquanto Filipe Gonçalves assegurou o terceiro lugar com o garanhão CP Hollywood Pocinho (Gin Tonic Star x Guepard de Brekka), criador Miguel Parreira do Amaral e propriedade do cavaleiro.

No seguimento, Francisco Fleming, montando Ecballium de Mars, ficou em 4º lugar; Luca Rosado, com Natasha de Muze, em 5º; Alexandre Mascarenhas de Lemos, com o Holsteiner Classico 70, em 6º lugar; e a jovem de 17 anos Carolina Amorim Baptista, montando o garanhão Oldemburgo Codexoon, alcançou a 7ª posição, todos terminando com duplos percursos sem faltas.

O Grande Prémio com obstáculos colocados a 1,45m, foi disputado com barrage por 16 conjuntos, mas apenas 7 avançaram para o desempate.

Na sexta-feira, o Pequeno Grande Prémio também foi conquistado por Rafael Rocha, desta vez montando o CP Mágico. Alice Rocha Laruça alcançou o segundo lugar com o garanhão KWPN Karim, enquanto Carolina Oliveira Gonçalves, montando o garanhão SF EFlenn de Kerne, encerrou o pódio.

Este segundo concurso de saltos de categoria “A” da temporada atraiu mais de 200 conjuntos ao longo dos 4 dias (de 28 de fevereiro a 3 de março).

Resultados completos AQUI