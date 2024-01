CSN-A CEIA: Luisa Osório e Esperanza Star conquistam o Grande Prémio

No último fim de semana, o Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA) foi palco do Concurso de Saltos Nacional A. O evento contou com a participação de 89 cavaleiros, 163 cavalos, e os percursos foram desenhados pelo chefe de pista Leandro Balen, com a colaboração de Lucca Balen.

Luisa Osório e Esperanza Star brilharam ao alcançar a vitória no Grande Prémio, que apresentava obstáculos a uma altura de 1,45 metros. Nesta prova, composta por 12 obstáculos, apenas dois conjuntos conseguiram completar o percurso inicial sem faltas, levando a um desempate. Mário Prieto conquistou o segundo, terceiro e quarto lugares com os cavalos Othelo Z, Jalalabad de Reve e Action Aimee, respetivamente.

O Pequeno Grande Prémio (1,40m) disputado no sábado foi ganho por Victoria Burd com Fancy ES. Martim Morais foi segundo classificado com Jamal F, enquanto Bruno Pereirinha fechou o pódio montando For You 44. Num total de 17 participantes, apenas cinco teminaram com duplos percursos sem faltas.

O próximo evento de saltos do CEIA está agendado para o próximo fim de semana (2 a 4 de Fevereiro) e será classificado como categoria B.

Resultados completos AQUI