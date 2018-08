CSIO5*-W Budapeste: Áustria vence Taça das Nações – Portugal em 4º lugar 14 Agosto, 2018 12:18

A formação austríaca composta por Christian Rhomberg com Saphyr des Lac (8 e 0), Julia Houtzager-Kayser com Sterrehof’s Cayetano Z (0 e 0), Félix Koller com Captain Future 3 (0 e 0) e Max Kühner com PSG Final (0 e 4) venceu com zero pontos a final da 2ª divisão do Circuito FEI da Taça das Nações disputada este domingo, em Budapeste, Hungria. Os austríacos conseguiram assim subir para a Primeira Divisão em 2019 e marcar presença na final da Taça das Nações em Barcelona, juntamente com a equipa da Hungria, que foi segunda classificada, tendo totalizado 12 pontos. A equipa da Noruega ocupou a terceira posição (13 pontos).

Após o 4º lugar na Taça das Nações no CSIO de Lisboa em Junho passado, Portugal volta a dar nas vistas, com uma equipa composta por, Rodrigo Giesteira Almeida com GC Chopin’s Bushi (0 e 8), Duarte Seabra com Fernhill Curra Quinn (0 e 8), Luis Sabino Gonçalves com Unesco du Rouet (4 e 8) e Luciana Diniz com Lennox (4 e 0) ao ocupar um honroso quarto lugar entre 8 equipas.

Confira os resultados completos AQUI