CSIO5* Spruce Meadows: Alemão Daniel Deusser ganha o Grande Prémio Rolex (VÍDEO)

Terminou neste domingo (11) o CSIO5* de Spruce Meadows, Canadá (VÍDEO)

As duas provas mais importantes foram ganhas pela Suécia que venceu a Taça das Nações, e por Daniel Deusser que venceu o Grande Prémio Rolex com Killer Queen VDM. Foi mais uma exibição de alto nível, do nº 18 do ranking mundial ao arrebatar um fantástico 1º lugar numa prova com obstáculos a 1,60m.

Montando Killer Queen VDM, Daniel Deusser vencedor do Grande Prémio do CSIO5* de Aachen, foi o unico conjunto a terminar o desempate com um zero após as duas mãos. O suiço Steve Guerdat que defendia o triunfo na edição passada, foi segundo com Venard de Cerisy enquanto o belga Gilles Thomas com Aretino 13 completou o pódio. Os três primeiros classificados foram os únicos que disputaram o desempate.

Taça das Nações

A Suécia venceu a Taça das Nações com uma equipa composta por Henrik von Eckerman (Nababette) (0-E), Rolf-Göran Bengtsson (Ermindo W (0-0), Jens Fredricson (Markan Cosmpolit) (0-0) e Peter Fredricson (Catch Me Not) (DNS-0). Suíça ficou em segundo lugar seguida da Holanda. A recordar que a Suécia conquistou o ouro por equipas no Mundial de Saltos de Obstáculos em Agosto deste ano com três conjuntos desta vitória em Calgary.