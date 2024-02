CSI5*-W Gotemburgo: Holandês Lars Kersten arrasa na última etapa (VÍDEO)

O jovem Lars Kersten de 24 anos, surpreendeu ao vencer a décima quarta e última etapa da Liga Ocidental da Europa da Taça do Mundo de Saltos Longines 2023/2024 em Gotemburgo (Suécia). Montando a égua Hallilea, Kersten relegou para segundo e terceiro lugares os favoritos da casa Henrik von Eckermann com King Edward e Peder Fredricson com Catch Me Not.

No último domingo à tarde, apenas sete dos 35 conjuntos conseguiram avançar para o desempate. Kersten o terceiro em pista, conquistou a liderança ao finalizar o desempate sem faltas em 35,44 segundos.

Fredricson parecia próximo de alcançar Kersten quando entrou em pista, mas ao cruzar os visores em 35,99 segundos, teve que se contentar com a terceira posição sendo ultrapassado pelo bicampeão mundial von Eckermann, que cruzou os visores em 35,72 segundos, conquistando o segundo lugar.

O líder do ranking mundial, Von Eckermann, terminou no topo da Liga Ocidental da Europa e agora segue para a Final da Longines 2024 em Riade, em abril, para defender o título conquistado no ano anterior em Omaha, EUA.

Entre os outros 18 cavaleiros qualificados desta série estão os vencedores por três vezes, Steve Guerdat, da Suíça, e Marcus Ehning, da Alemanha, ambos procurando o tetracampeonato.

