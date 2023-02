CSI5*-W Bordeaux: Brasileiro Marlon Zanotelli conquista a Taça do Mundo (VÍDEO)

Prestação exemplar de Marlon Modolo Zanotelli, nº7 no ranking mundial Longines, com o KWPN de 14 anos VDL Edgar M, ao conquistar neste sábado a penúltima etapa da Taça do Mundo de Bordeaux, assegurando o bilhete para a final da Taça do Mundo de Saltos, em Omaha (EUA). É a segunda vitória brasileira em Bordeaux após o olímpico Rodrigo Pessoa e Baloubet du Rouet em 2004.

O jovem cavaleiro suíço Edouard Schmitz de 23 anos, foi segundo classificado com Quno, enquanto o nº1 do Mundo, o sueco Henrik von Eckermann e King Edward completaram o pódio.

17 Conjuntos ficaram apurados para o desempate, mas apenas 10 terminaram com duplos percursos sem faltas.

Trinta e seis conjuntos vão alinhar neste domingo, no Grande Prémio Audi com obstáculos a 1,60m.

