CSI5* Miami: Katrin Eckermann vence pela segunda vez o Grande Prémio LGCT (VÍDEO)

Katrin Eckermann com Cala Mandia foi a vencedora no sábado (15) pela segunda vez do Grande Prémio Longines Global Champions Tour em Miami. Este é o terceiro GP que esta amazona alemã ganha neste circuito.

Katrin Eckermann montando Cala Mandia, foi um dos quatro conjuntos que terminou o percurso inicial e o desempate sem faltas. No desempate registou o melhor tempo 40,26s. O espanhol Eduardo Aznar foi segundo classificado com Bentley de Sury (41,22s), enquanto o holandês Maikel van der Vleuten com Beauville Z N.O.P. fechou o pódio (41,35s).

A norte americana Margie Goldstein-Engle com Dicas, ficou às portas do pódio, em quarto lugar (44,74s).

A próxima etapa ocorre na Cidade do México (MEX), no dia 23 de Março.

Após as etapas de Doha e Miami, Maikel van der Vleuten lidera o ranking do LGCT com 63 pontos.

