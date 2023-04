CSI5* México: David Will vence o Grande Prémio LGCT (VÍDEO)

David Will, foi o vencedor do Grande Prémio Longines Global Champions Tour do México no passado domingo (23).

Montando My Prins van Dorperheide, o cavaleiro alemão que se encontra em grande forma, depois de conquistar o 5º lugar no Grande Prémio de Miami (15), com uma prestação impecável, onde realizou um duplo percurso sem faltas em 43,16s, desta vez empolgou o público presente no Campo Marte durante o emocionante desempate, relegando a sueca Malin Baryard-Johnsson com H &M Indiana (43,57s) para o segundo lugar. A americana Laura Kraut completou o pódio com Baloutine (44,26s).

Apenas nove conjuntos superaram sem faltas o percurso desenhado pelo canadiano, Peter Grant, composto por 12 obstáculos e 16 esforços.

A próxima etapa será em Madrid (ESP) no dia 14 de Maio.

