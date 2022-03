CSI4* Wellington: Darragh Kenny e Volnay du Boisdeville vencem GP em Wellington

Na segunda semana do Festival Equestre de Inverno em Wellington, os irlandêses dominam o Grande Prémio neste domingo, pertencendo o triunfo a Darragh Kenny com o filho de Winningmood de 13 anos, Volnay Du Boisdeville, num desempate de cortar a respiração (0/39,43s). O seu compatriota Mark Mcauley com Jasco vd Bisschop foi segundo classificado (0/39,52s), enquanto o israelita Daniel Bluman com Ubiloc fechou o pódio (0/40,43s). O quarto lugar acabou sendo ocupado pela sueca Petronella Andersson com Halita O. O conjunto da casa Adrienne Sternlicht com Cristalline completou os cinco primeiros da tabela classificativa.

Nove conjuntos classificaram-se para o desempate no Grande Prémio (CSI4*) com obstáculos colocados a 1,60m. Oito conjuntos conseguiram terminar com um duplo percurso sem faltas.

