CSI4* Samorin: Brasileiros ‘assaltam’ o pódio do Grande Prémio (VÍDEO)

Os cavaleiros brasileiros Marlon Zanotelli (Celena VDL) e o jovem talento João Victor Castro (Quentin PJ), aluno de Nelson Pessoa brilharam no domingo no Grande Prémio (1,60m) do CSI4* de Samorin (Eslováquia), pertencendo o triunfo a Marlon Zanotelli, enquanto João Victor Castro ocupou o 3º lugar do pódio.

Dos 42 conjuntos que alinharam, 16 ficaram apurados para o desempate traçado pelo chefe de pista italiano Uliano Vezzani. Marlon Zanotelli e Celena VDL, uma égua KWPN (Mr. Blue x Chin Chin) de 10 anos, garantiram a vitória sem faltas em 37,54s. O cavaleiro de ponta da Holanda Harrie Smolders com Zinius foi segundo classificado, também sem faltas em 38,77s.

João Victor de apenas 20 anos, e Quentin PJ, um Hanoveriano filho de Quidam de Revel de 11 anos, fecharam o desempate com percurso limpo, 40,15s. Este jovem que reside na Bélgica há cerca de três anos, conta com o apoio de seu treinador Nelson Pessoa.

“Vencer o Grande Prémio num concurso como este, é sensacional. Estivemos aqui no Verão e também encontrámos condições de competição ideais”, declarou Marlon, que neste local em Setembro passado, integrou a equipa brasileira composta por Luis Felipe de Azevedo Filho (Chacito), Carlos Eduardo Motta Ribas (Wilexo) e Karina Johannpeter (Casper), vencedora da Taça das Nações.

Marlon Zanotelli que se encontra radicado na Europa há cerca 10 anos, defendeu o Brasil nos Jogos Equestres Mundiais 2014 e nos Jogos Pan-americanos 2015. Em 2011, Marlon passou a ser o primeiro cavaleiro da Ashford Farm na Bélgica onde viria casar-se com a amazona sueca Angelica Augusston.

