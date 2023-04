CSI4* Arezzo: Marlon Zanotelli vence GP a 1,55m (VÍDEO)

Marlon Zanotelli, atual nº7 do ranking mundial de saltos, arriscou tudo para vencer o Grande Prémio do CSI 4* de Arezzo (42,36s). Montando Harwich VDL, o brasileiro bateu o suíço Steve Guerdat por 56 centésimos, que montou Albführen’s Maddox. A prova contou como qualificativa para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, Campeonato Europeu 2023 e somou pontos no ranking FEI Longines. Steve Guerdat foi segundo classificado com Albfuehren’s Maddox (43,92s, enquanto o francês François Xavier Boudant com Brazyl du Mezes completou o pódio(44,37s).

“Venho sentindo o Harwich em grande forma. O cavalo saltou muito bem a semana passada com duplo zero e o 3º lugar GP e, esta semana, novamente. Não tocou em nenhum obstáculo nas duas semanas que estivemos em Arezzo. Estou muito feliz em poder contar com o Harwich e todo o apoio do VDL Stud.”

Dos 50 conjuntos que participaram, apenas oito sem faltas disputaram o desempate e cinco terminaram com duplos percursos com zero pontos.

Marlon, é um forte candidato a integrar a equipa brasileira nos Jogos Pan-americanos 2023, que ocorrerão no Chile entre os dias 20/10 e 5/11. Nessa competição, as três melhores equipas asseguram um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Para atingir os seus objetivos no atual ciclo olímpico, o brasileiro conta com cinco cavalos de ponta.

Resultados AQUI