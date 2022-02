CSI3* Vilamoura: Franceses dominaram o Grande Prémio

Os franceses dominaram o quarto Grande Prémio do CSI3* de Vilamoura, pertencendo o triunfo a Mathieu Billot com Baschung Courcelle, prova que assinala o final da quarta semana. O vencedor saltou os oito obstáculos do percurso da barrage deste Grande Prémio Hilton Vilamoura em 37,70s.

Os primeiro oito lugares da tabela classificativa foram ocupados pelos franceses: Robin Lesqueren foi 2º classificado com Dorado de Riverland (38,20s); Kevin Staut em 3º com Bond Jamesbond de Hay (40,15s) e Robert Breul em 4º com Ballymoss du Reverdy com quatro pontos no desempate em 39,15s.

Participaram na barrage 5 dos 46 conjuntos à partida para este Grande Prémio.

Com 1200 cavalos participantes e 950 cavaleiros, o Villamoura Atlantic Tour 2022 constitui a mais extensa prova congénere que se realiza em Portugal e uma das maiores do continente europeu.

Resultados GP AQUI