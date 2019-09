CSI2* Vimeiro: Felipe Ramos Guinato vence Grande Prémio Câmara Municipal de Torres Vedras 16 Setembro, 2019 7:46

O brasileiro Felipe Ramos Guinato conquistou, este domingo, a sua segunda vitória do ano num Grande Prémio internacional.

Montando o garanhão SF Big Star de apenas 8 anos (Kannan x Radja de Laubry por Skippy) propriedade de Teresa e Emilio Malta da Costa, venceu o Grande Prémio Câmara Municipal de Torres Vedras, conseguindo um duplo percurso sem faltas em 42,91s. De recordar que este conjunto ficou em segundo lugar no GP do CSI2* do Vimeiro, em Junho passado.

Carolina Oliveira Gonçalves alcançou um merecido segundo lugar com o cavalo belga Carlton du Friou Imperio Egipcio (x For Pleasure) sem faltas no desempate (45,93s), enquanto João Marquilhas foi terceiro classificado com o SF Ashes and Snow (x Diamant de Semilly), tendo penalizado quatro pontos no desempate (44,36s).

Este Grande Prémio desenhado pelo britânico Paul Connor e coadjuvado por José Santos contou com a participação de 26 conjuntos. Apenas 8 conjuntos disputaram o desempate e dois terminaram com duplos percursos sem faltas.

Francisco Fleming de Oliveira (Dublin S) foi o vencedor da prova média com obstáculos a 1,30m, patrocinada pelo Hotel Golf Mar, seguido de João Maria Marquilhas (Blue Love True), e a fechar o pódio ficou Hugo Carvalho com Crown Lady.

Jacques Jochims Fernandes (Vondeenne de Blondel) venceu a prova pequena (1,20m), prova patrocinada pelas Águas do Vimeiro. Em segundo lugar ficou Sara Ferreira Pinto (Fast Forward) e em 3º Daniela Pereira Rodrigues com Diamant Wetts.

Na prova reservada aos Cavalos Novos, o vencedor foi Ricardo Gil Santos com Iensor Parisol, seguindo-se Teresa Blazquez Abascal (Dyhneine de Lilau) e em 3º Alexandre Faustino (Ibiza S).

Já na prova de convidados (1,10m) patrocinada por Joaquim Manuel Silva – artigos de equitação, as amazonas dominaram a prova. Maria Moreira Costa foi a vencedora com Zidane. Em 2º lugar ficou classificada Mariana Pires (Favoriet), e Daniela Costa completou o pódio com Estoril 273. Já na prova de 1,00m, também patrocinada por Joaquim Manuel Silva – artigos de equitação, o vencedor foi Pedro Teixeira montando Hiara.

Resultados GP AQUI

Resultados completos AQUI

Galeria de imagens AQUI