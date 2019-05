CSI1* Ponte de Lima: António Matos Almeida brilha com «Irene van de Kwachthoeve» no Grande Prémio 15 Maio, 2019 9:48

Com a impecável organização da FG – Events & Centro Equestre Vale do Lima, decorreu na Expolima no passado fim-de-semana, o concurso internacional de saltos de categoria 1*, que reuniu mais de duas centenas de cavalos.

António Matos Almeida com a égua belga Irene van de Kwachthoeve, venceu a prova rainha (1,40m) ao terminar com um duplo percurso sem faltas, tendo registado o melhor tempo dos quatro conjuntos que terminaram sem faltas o desempate (0/0-38,86s). Duarte Seabra foi segundo classificado com All About Fernhill (0/0-41,75s) e em terceiro ficou classificado Hugo Carvalho com Gaucho WH (0/0-42,79s). O brasileiro Jacques Jochims Fernandes com Amour d’HA foi quarto classificado (0/0-44,18s) e em quinto ficou Hugo Carvalho com Vichy du Puits (0/4-43,23s).

O nº1 do ranking, Matos Almeida, soma a sua quinta vitória em Grande Prémio nesta temporada, mantendo-se na liderança do ranking nacional.

Mais uma vez Ponte de Lima apoiou um evento equestre de grande qualidade, e que contou com a presença de conceituados cavaleiros, em representação de Espanha, Brasil, Suécia e de Portugal.

Ponte de Lima prepara-se agora para receber a XIII Feira do Cavalo de Ponte de Lima entre 4 e 7 de Julho.

Confira os resultados completos AQUI