CSI1* Oliva: Mário Wilson e «Fyhochi des MA» somam 3 Pódios em Espanha

O CSI1* de Oliva (Espanha), encerrou no último domingo com a vitória do cavaleiro português Mário Wilson Fernandes na final do Bronze Tour, patrocinado pela Böckmann Fahrzeugwerke.

Montando a égua de 11 anos, «Fyhochi des MA», Mário Wilson conquistou o seu terceiro triunfo na primeira semana do Mediterranean Equestrian Tour. A prova, que consistiu em obstáculos de 1,40m, contou com a participação de 43 conjuntos. Dos participantes, 15 conseguiram concluir o percurso inicial sem faltas e avançaram para o desempate. No desempate, apenas 7 conjuntos conseguiram terminar o percurso sem faltas.

A francesa Julia Baron foi segunda classificada com «Giulietta des Cabanes», enquanto o belga Bart Jay Junior Vandecasteele completou o pódio com «Smiling Breeze».

