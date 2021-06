CSI1* Matosinhos: António Matos Almeida vence Grande Prémio (VÍDEO) 21 Junho, 2021 17:32

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos recebeu nos últimos 3 dias, o Concurso de Saltos Internacional 1* Matosinhos 2021. O CHPM acolheu cerca de 170 conjuntos de 5 nacionalidades diferentes durante todo o fim de semana, quer na prova internacional, como nas provas nacionais.

António Matos Almeida foi o grande vencedor do internacional de Matosinhos, vencendo 4 provas, incluindo o Grande Prémio Câmara Municipal de Matosinhos.

Montando o garanhão SF Calypso de Kamelia, (propriedade de Miguel Faria Leal) venceu, este domingo, a prova rainha com desempate ao terminar sem penalizações (36,43s). João Patricio, Campeão Nacional de Juniores, foi segundo classificado com o garanhão AES Easter Boy, sem faltas no desempate (36,49s).

Participaram neste GP a 1,40m, desenhado pela chefe de pista Cristina Laranjeiro 27 conjuntos, mas apenas dois com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate.

No sábado, Hugo Carvalho venceu com Gaucho WH o Pequeno Grande Prémio com o único duplo percurso sem faltas. Tiago Morais foi segundo classificado com Jamal F e Martim Portela de Morais ocupou o terceiro e quarto lugares com os cavalos, Ice Cube e Evasion de Sornin.

O tempo chuvoso do primeiro dia acabou por não se tornar numa contrariedade devido à qualidade das infraestruturas do Centro Hípico. O recente investimento nos pisos das pistas outdoor revelou-se fundamental para a prossecução da competição.

Foram 3 dias de competição intensa e de emoções fortes que tornaram o Concurso de Saltos Internacional 1* Matosinhos num verdadeiro sucesso desportivo.

Resultados completos AQUI