Nicolas Bazire de regresso ao topo

Depois de “um mau período”, Nicolas Bazire regressa ao topo. O detentor do título do Prix d’Amérique qualificou «Hooker Berry» no passado domingo (11) para a prova rainha do trote atrelado ao vencer o Prix du Bourbonnais no hipódromo de Paris- Vincennes.

De braço erguido, Nicolas Bazire saboreia o sucesso com «Hooker Berry» no Prix du Bourbonnais, a segunda qualificativa para o Prix d’Amérique.

O prestígio deste Grupo II pode explicar esta alegria indisfarçável, mas o filho de Jean-Michel Bazire apresenta outros argumentos: “Passei um mau bocado no final do verão. Não ganhei muitas corridas. Foi uma queda real, difícil de administrar. Entre 12 de agosto e 18 de novembro, Nicolas Bazire, de 22 anos, cruzou apenas uma vez na frente, e foi privado da vitória com o Héraut d’Armes. Um recorde nada satisfatório para um driver que venceu o último Prix d’Amérique com Davidson du Pont em 2021. “Volto à forma na hora certa”, afirmou.