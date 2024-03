Corrida de cavalos este domingo em Candoso S. Martinho

Após o início emocionante com a primeira jornada no Hipódromo de Celorico de Basto, as aguardadas corridas de Cavalos a Galope e a Trote do Campeonato Nacional de 2024 regressam a Guimarães, após vários anos ao Hipódromo de Candoso S. Martinho. É neste local que as competições terão lugar no próximo domingo, a partir das 15h00, prometendo uma tarde repleta de ação com várias corridas de Galope e Trote Atrelado.

Esta é uma oportunidade imperdível para os entusiastas da modalidade testemunharem uma das mais emocionantes etapas do Campeonato Nacional, onde os talentosos jóqueis nacionais se empenharão na pista em busca de um lugar de destaque no pódio.