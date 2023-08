Congresso Anual da APMVE em Vilamoura: inscrições abertas

A Associação de Médicos Veterinários de Equinos organiza este ano o seu congresso no Hotel Pestana Vila Sol em Vilamoura nos dias 27 e 28 de Outubro (Sexta-Feira e Sábado) com a temática “ Abordagem terapêutica e reabilitação de afecções nos equinos”.

Segundo a presidente da APMVE, Mónica Mira, “Este ano quisemos apostar na solução, pois a maioria dos congressos e formações aposta no diagnóstico, que apesar de fundamental, deixam sempre pouco espaço para discussão de tratamentos”. Sobre o local refere que ”a escolha do local recaiu em Vilamoura numa óptica de descentralização do congresso levando-o pela primeira vez ao Algarve e nesta data para aproveitar ao mesmo tempo os concursos de salto de obstáculos do Champions Tour que decorrem na mesma altura, o que permite aos oradores, patrocinadores nacionais e estrangeiros desfrutar ao máximo da sua estadia”. Acrescenta, ainda que “por o congresso ser maioritariamente em inglês, esperamos cativar colegas estrangeiros, principalmente espanhóis, já que a Andaluzia está próxima e é a região com mais médicos veterinários de cavalos em Espanha.”

O congresso irá contar com vários oradores internacionais entre os quais se destacam Roger Smith do Royal College of Veterinary Science, actualmente presidente da British Equine Veterinary Association (BEVA), e o cirurgião Aziz Tnibar, actualmente director do recente Equine Hospital of the Jockey Club of Saudi Arabia. A nível nacional o congresso conta com os médicos veterinários Paula Tilley, João Paulo Marques, Nuno Bernardes e Diogo Macedo.

Motivada pelo sucesso do congresso do ano passado, que contou com mais de cem participantes e um número recorde de patrocinadores, a direcção da APMVE decidiu apostar este ano numa segunda sala com sessões paralelas e também workshops práticos. Assim existirá uma sessão paralela dedicada à reprodução equina, uma vez que existe uma fatia considerável dos médicos veterinários de equinos que se dedica maioritaria ou mesmo exclusivamente a esta área.

Outra novidade é a presença de comunicações livres de trabalhos originais, nos formatos de comunicação oral e poster, que serão posteriormente publicados na Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias. A comissão científica do congresso, liderada por Luís Athayde, que conta com representantes de todas as escolas de medicina veterinária nacionais, e Filipe Serra Bragança, actualmente na Universidade de Utrecht (Holanda), avaliará e atribuirá os prémios às melhores comunicações.

As sessões práticas estão previstas para o dia anterior ao congresso, na Quinta-Feira 26 de Outubro, e incluem workshops sobre cirurgia maxilo-facial e enucleação ocular, a cargo de Martin Genton, cirurgião na Clínica Veterinária de Grosbois (França), sobre ecografia locomotora com Claire Moiroud do CIRALE (França) e finalmente, sobre técnicas avançadas de reprodução com Igor Canisso da Universidade do Illinois (EUA), os quais apresentarão também palestras durante os dois dias do congresso.

Neste momento, o congresso conta já com os apoios da Alpha2Eq-Astaria, Al Equine, Arthrex Portugal, Examion, Girovet, Iberofloat, Marve, MSO e Sleip.

Programa aqui

Inscrições aqui

Sobre a APMVE: www.apmve.pt