O Polo de Inovação da Fonte Boa do INIAV, em Santarém, promove o Concurso Fotográfico – ‘Raças Animais Autóctones de Portugal – Conservar a Biodiversidade’.

Estão abrangidas neste Concurso animais das 52 raças de espécies pecuárias e das 11 raças de canídeos oficialmente reconhecidas, sensibilizando o grande público para a importância e a necessidade de salvaguarda deste importante Património Genético Nacional.

O Grande Prémio é de 750 €, os nove 1ºs Prémios terão um valor de 150 € e as fotografias premiadas serão expostas na Feira Nacional de Agricultura 2024, a realizar em Santarém.

Durante a exposição decorrerão Palestras e Debates sobre o tema, com Programa a anunciar.

O Concurso Fotográfico conta com a participação e apoio do Centro Nacional de Exposições Agrícolas (CNEMA), do Instituto Português de Fotografia (IPF), da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica (APEZ), da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém (ESA-IPSantarém), da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), da Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos (SPREGA) e da Junta de Freguesia do Vale de Santarém.

As condições de participação e os prazos de entrega das fotografias podem ser consultados no Regulamento do Concurso AQUI.