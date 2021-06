Começa hoje o Royal Ascot com 12 mil espectadores 15 Junho, 2021 8:00

A partir desta terça-feira (15) e até sábado (20), as famosas corridas de cavalos Royal Ascot vão receber 12.000 pessoas diariamente no prestigiado encontro de cinco dias, apos ter sido selecionado como um dos eventos teste-piloto do governo britânico. É esperada a presença da Rainha.

«Palace Pier», de Frankie Dettori, e «Battaash» estão entre as estrelas em ação esta terça-feira. Dettori, de 50 anos, vai tentar alcançar a quarta Gold Cup com «Stradivarius» na quinta-feira.

Enquanto isso, Rachael Blackmore a primeira jóquei a conquistar o Grand National em Abril passado – vai estrear-se nas corridas planas, montando «Cape Gentleman» no Ascot Stakes na terça-feira.

O encontro começa com três corridas de alto nível do Grupo 1 no dia da estreia.

A expectativa é alta com as maiores provas de corrida britânicas desde o Festival de Cheltenham em março de 2020 – incluindo Ascot há um ano – realizadas sem espectadores devido à pandemia coronavírus. O uso da máscara é obrigatório tal como a apresentação do teste rápido antigénio negativo.

Programa – Royal Ascot:

Terça-feira, 15 Junho

9:30 a.m. ET — The Queen Anne Stakes (G1) — Breeders’ Cup Challenge Series (Mile)

10:05 a.m. ET — The Coventry Stakes (G2)

10:40 a.m. ET — The King’s Stand Stakes (G1)

11:20 a.m. ET — The St James’s Palace Stakes (G1)

12:00 p.m. ET — The Ascot Stakes (Handicap)

12:35 p.m. ET — The Wolferton Stakes (Listed)

1:10 p.m. ET — The Copper Horse Stakes (Handicap)

Quarta-feira, 16 Junho

9:30 a.m. ET — The Queen Mary Stakes (G2)

10:05 a.m. ET — The Queen’s Vase (G2)

10:40 a.m. ET — The Duke of Cambridge Stakes (G2)

11:20 a.m. ET — The Prince of Wales’s Stakes (G1) — Breeders’ Cup Challenge Series (Turf)

12:00 p.m. ET — The Royal Hunt Cup (Heritage Handicap)

12:35 p.m. ET — The Windsor Castle Stakes (Listed)

1:10 p.m. ET — The Kensington Palace Stakes (Handicap)

Quinta-feira, 17 Junho

9:30 a.m. ET — The Norfolk Stakes (G2) — Breeders’ Cup Challenge Series (Juvenile Turf Sprint)

10:05 a.m. ET — The Hampton Court Stakes (G3)

10:40 a.m. ET — The Ribblesdale Stakes (G2)

11:15 a.m. ET — The Gold Cup (G1)

12:00 p.m. ET — The Britannia Stakes (Heritage Handicap)

12:35 p.m. ET — The King George V Stakes (Handicap)

1:10 p.m. ET — The Buckingham Palace Stakes (Handicap)

Sexta-feira, 18 Junho

9:30 a.m. ET — The Albany Stakes (G3)

10:05 a.m. ET — The King Edward VII Stakes (G2)

10:40 a.m. ET — The Commonwealth Cup (G1)

11:20 a.m. ET — The Coronation Stakes (G1)

12:00 p.m. ET — The Sandringham Stakes (Handicap)

12:35 p.m. ET — The Duke of Edinburgh Stakes (Handicap)

1:10 p.m. ET — The Palace Of Holyroodhouse Stakes (Handicap)

Sábado, 19 Junho

9:30 a.m. ET — The Chesham Stakes (Listed)

10:05 a.m. ET — The Jersey Stakes (G3)

10:40 a.m. ET — The Hardwicke Stakes (G2)

11:20 a.m. ET — The Diamond Jubilee Stakes (G1) — Breeders’ Cup Challenge Series (Turf Sprint)

12:00 p.m. ET — The Wokingham Stakes (Heritage Handicap)

12:35 p.m. ET — The Golden Gates Stakes (Handicap)

1:10 p.m. ET — The Queen Alexandra Stakes (Conditions)