Começa a temporada de Dressage no Centro Hípico da Costa do Estoril

O calendário nacional de dressage, começa no próximo fim-de-semana (05 e 06) com a disputada do CDN no Centro Hípico da Costa do Estoril.

Do programa constam provas oficiais de cavalos novos de 4, 5 e 7 anos, póneis, Children, Iniciados Juniores, Young Riders e de Paradressage. Estão também previstas como provas complementares as reprises de nível GP e Inter A-B.

Organizado pelo Centro Hípico da Costa do Estoril e com o apoio da Federação Equestre Portuguesa, o júri de campo será composto por Miguel Gonçalves como presidente, Camilo Borges e Michelle Rosa Santos.

Estão inscritos 49 atletas e 56 cavalos.

Resultados AQUI