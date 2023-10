COI confirma as disciplinas equestres para Los Angeles 2028!

As disciplinas de Saltos de Obstáculos, Dressage e Concurso Completo estão confirmados para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, mas o pentatlo moderno terá a equitação substituída por corrida de obstáculos.

O Presidente da FEI deu as boas-vindas, à confirmação do Comité Olímpico Internacional (COI) da inclusão das disciplinas equestres para o programa desportivo de Los Angeles 2028 após a reunião da comissão executiva do COI realizada em 12 e 13 de outubro, em Mumbai (IND).

“Estamos encantados com o anúncio do COI de que as disciplinas equestres estarão presentes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e também no programa desportivo de Los Angeles 2028”, disse o Presidente da FEI, Ingmar De Vos.

A confirmação do local nos próximos meses e as vagas para LA2028, serão decididas após Paris 2024.

A comissão executiva do Comité Olímpico Internacional (COI) também aceitou esta sexta-feira, a entrada de críquete, squash, basebol/softbol, lacrosse e flag-football (uma variante do futebol americano) para os Jogos Olímpicos Los Angeles’2028.