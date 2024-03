Cheltenham marcado pela morte de dois cavalos

De acordo com a Sky News, dois cavalos perderam a vida esta terça-feira durante a primeira jornada do Festival de Cheltenham, um dos eventos hípicos mais importantes do Reino Unido.

O primeiro cavalo, com 11 anos, morreu durante a terceira corrida, após sofrer ferimentos ao cair durante a fase final da corrida.

Posteriormente, na sexta corrida do dia, outro equino, de quatro anos, também perdeu a vida ao ser derrubado por outro cavalo quando este caiu.

Fontes oficiais relatam que o primeiro animal “recebeu assistência imediata de veterinários durante a fase final” da terceira corrida, “mas infelizmente não resistiu”. Enquanto isso, o segundo cavalo “sofreu uma lesão” e teve que ser sacrificado.