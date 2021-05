Centro Hípico do Porto e Matosinhos recebe o CSI1* em Junho 21 Maio, 2021 18:00

De 18 a 20 de junho, o Centro Hípico do Porto e Matosinhos, um dos maiores centros hípicos do norte do país e uma referência no desporto equestre em Portugal, será palco de um dos concursos mais aguardados do ano.

Matosinhos, cidade anfitriã do evento, espera receber cerca de 170 conjuntos nacionais e internacionais, durante os três dias e será certamente a cidade certa para receber um evento desta importância, não só pelas qualidades do centro hípico, mas também pela sua excelente gastronomia e zona costeira.

O Concurso de Saltos Internacional (CSI1*) tem como “Prize Money” 19.400€ que será dividido por todas as provas do concurso e pelos melhores classificados. É um prémio elevado com o objetivo de atrair cavaleiros nacionais e internacionais de excelência e elevar a qualidade da competição, dinamizando um espírito competitivo saudável.

Nos mesmos dias irão decorrer, também, Provas Nacionais de 1 metro, 1,10 m e Cavalos Novos.