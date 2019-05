Centro Equestre organizou Concurso Hípico Cidade Castelo Branco 15 Maio, 2019 12:36

ecorreu nos dias 4 e 5 de maio o III Concurso Hípico Cidade de Castelo Branco, uma competição de saltos de caráter nacional, que integrou as provas CSN C, da Federação Equestre Portuguesa e também um concurso CDR (Campeonato Regional de Ensino do Centro), bem como provas open.

Tratou-se, pois, da terceira vez que o Centro Equestre de Castelo Branco (com sede na Escola Superior Agrária Castelo Branco – IPCB) organizou uma competição de caráter nacional e que recebeu conjuntos de diversos locais do país, tendo sido assinalado, tanto pelos concorrentes como pelos juízes, a considerável evolução relativamente às edições anteriores. A cidade de Castelo Branco afirma-se, assim, como um grande centro de organização de eventos hípicos de escala nacional.

As provas decorreram no campo de jogos da Escola Superior Agrária, local por onde passaram centenas de pessoas que com entusiasmo apoiaram os conjuntos de atletas.

João Afonso Baptista, responsável técnico do Centro Equestre de Castelo Branco, em parceria com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, contou neste evento com o apoio da Câmara Municipal de Castelo Branco, dando-se assim continuidade à dinâmica de organização de eventos hípicos na cidade, a qual vem aumentando desde 2016, e que se prospectiva promissora no futuro.

