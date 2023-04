CEIYJ2*: Vasco Maria Pereira conquista primeiro lugar do pódio em Espanha

Decorreu este fim-de-semana em Carmona, Espanha o Campeonato Nacional Sénior Espanhol e várias provas internacionais que contou com a inscrição dos seguintes cavaleiros portugueses:

CEIYJ2* 120km – Vasco Maria Pereira com HORSEWARE PAOLO HLM

CEI3* 160km – João Tomé Barbosa Isidro com DALMA

CEI2* 120km – André Caeiro com JAMAL CYPRIUS

No sábado, Vasco Maria José de Mello Pereira de 14 anos, venceu o CEIYJ2* 120 km com o cavalo HORSEWARE Paolo HLM. Este conjunto completou os 120km a uma velocidade média de 18,07 Km/h, tendo sido uma prova duríssima com muitas desclassificações. O espanhol Lucas Madeira foi segundo classificado com Isadora-Font-Noire, enquanto a cavaleira chinesa, Jiahe Sui fechou o pódio com Map-Xarifa.

Parabéns Vasco Pereira!