CEI** Pisa: Mariana Gomes Oliveira Bronze em Itália

A cavaleira portuguesa Mariana Gomes Oliveira de 22 anos, conquistou nesta quinta-feira, a medalha de bronze no CEI2* do Campeonato do Mundo de Raides de Juniores e Jovens Cavaleiros que decorreu no Parque Regional de Massaciuccoli Migliarino, San Rossore, Itália.

No duelo final do HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival a medalha de ouro foi para Saeed Sultan Shames Al Maamri dos EAU montando Andy, o espanhol David Abad Guerra recebeu a prata com Nadin Fay enquanto Mariana Gomes Oliveira com Jilguero II Ex Clavijo de Guad conquistou o bronze.

Dos 225 conjuntos alinharam neste CEI2* apenas 94 completaram a prova. 131 Conjuntos foram eliminados.

