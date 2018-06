CDI-W Brno: Tocou o Hino de Portugal para Maria Caetano Couceiro na República Checa 17 Junho, 2018 20:48

O nosso hino nacional tocou este domingo em Brno (Rep. Checa), após Maria Caetano Couceiro ter ganho o Grande Prémio Freestyle da Taça do Mundo. O belga Sascha Schulz foi segundo classificado com Dragão das Figueiras, enquanto a cavaleira suíça Alexandr Zurbrugg, ocupou o terceiro lugar com Get Time.

Mais um fim-de-semana recheado de bons resultados para Maria Caetano Couceiro, a única participante nacional no CDI-W de Brno; hoje conquistou o Grande Prémio Freestyle com a média final de 74,125% montando o garanhão Lusitano Coroado, e no sábado este conjunto subiu ao terceiro lugar do pódio no Grande Prémio (69,565%) que foi ganho por Sascha Shulz com o Lusitano Dragão das Figueiras (71,130%).

O triunfo no Grande Prémio Especial (CDI3*) pertenceu à austríaca Ulrike Printhaller com Bartlgut’s Quebec (71,595%), seguida da sua compatriota Timna Zach com Florenz (69,255%). Polona Kalan da Eslovénia com Rhythm and Blues foi terceira classificada com 68,298%.

Resultados – AQUI