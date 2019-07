Cavalos apreendidos em Vermil recuperam no Centro Hípico de Guimarães 14 Julho, 2019 6:40

Foram apreendidos pelas autoridades os seis cavalos que, ontem, estavam em deficientes condições num terreno vedado, localizado na freguesia de Vermil. As cinco éguas e um cavalo foram confiados provisoriamente ao responsável do Centro Hípico de Guimarães, localizado na montanha da Penha.

Em declarações ao Grupo Santiago, Francisco Cardoso revela que assumiu a guarda e os cuidados necessários ao bem-estar dos animais por solicitação do veterinário da Direcção Geral de Alimentação e Veterinária que ontem procedeu à verificação do estado sanitário dos animais, após as queixas apresentadas à equipa do Serviço de Protecção do Ambiente.

“Perguntaram se tinha uma exploração e se podia receber e cuidar provisoriamente dos animais. Verificaram que tenho todas as condições… E os animais estão a recuperar e a ser estimados”, referiu Francisco Cardoso, observando: “se passassem mais um dia ou dois naquelas condições, com o calor que estava, podia ser uma desgraça”.

Fonte: Guimarães Digital