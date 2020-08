Cavalo de carruagem turística morre em dia de “calor escaldante” 13 Agosto, 2020 20:56

A imagem de um cavalo morto caído no chão perto do Palácio Real de Caserta, na região italiana da Campânia, espalhou-se pelas redes sociais em poucas horas, esta quarta-feira, e gerou indignação não só no país mas a nível internacional.

A fotografia, captada por um turista, mostra o cavalo caído ainda atrelado à carruagem em que carregava os turistas. Testemunhas no local descreveram que estava um “calor escaldante”, embora ainda não tenha sido determinada a causa da morte do animal, noticia o jornal “La Vanguardia”.

Um voluntário da Autoridade Nacional de Proteção Animal de Caserta publicou uma mensagem no Facebook, na quarta-feira, com duas imagens do momento: “Palácio Real de Caserta, há pouco… Apesar do calor, os cavalos continuam a subir e a descer com toda a carga, puxando carruagens e trogloditas. Hoje, um deles não aguentou mais e há pouco desabou no chão. Está morto”, escreveu Nicola Campomorto.

“Em breve será substituído como se substitui um autocarro para turistas, que era a sua função. Quando faz uma escolha, certifique-se de que não causa sofrimento aos outros, incluindo animais”, concluiu.

O animal foi levado para um centro onde a autópsia irá confirmar se a morte foi causada pelo esforço de transportar uma carruagem em dia com altas temperaturas.

A Organização Nacional para a Proteção dos Animais (ENPA), de Itália, condenou o sucedido e referiu que há anos que combatem para impedir a exploração equestre, embora o governo conteste que esses passeios turísticos são autorizados pelas Autoridades Sanitárias Locais (ASL), pelas autoridades municipais e pela administração do Palácio Real de Caserta.

“É um absurdo que os animais ainda sejam usados ​​para esses fins, mesmo com o conhecimento científico que mostra que os animais sofrem exatamente como nós”, disse Massimo Pigoni, vice-presidente nacional da ENPA.

Fonte: JN