Cascais acolhe Festival Internacional do Cavalo Lusitano 2024

A XXXV edição do Festival Internacional do Cavalo Lusitano realiza-se entre os dias 28 e 30 de Junho. O ponto de encontro é no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais.

Durante os três dias do evento, as instalações do Hipódromo são o ponto de encontro de criadores nacionais e estrangeiros, cavaleiros e especialistas que vêm de todo o mundo.

Este evento, de entrada gratuita, terá como no ano anterior a transmissão em directo pela internet, através do LIVESTREAM, sendo na altura facultado o link para que possa ter acesso.