Cancelamento Campeonato da Europa de Saltos de Obstáculos – Jovens Cavaleiros, Juniores e Childrens 13 Maio, 2020 17:14

A Federação Equestre Portuguesa e Vilamoura Equestrian Center – Comissão Organizadora do Campeonato da Europa de Saltos de Obstáculos para Jovens Cavaleiros, Juniores e Children lamentam informar que nas circunstâncias atuais e devido ao impacto do COVID 19, o já mencionado Campeonato a realizar em Vilamoura de 19 a 26 de Julho, foi cancelado.

Mais informamos que nesta data já apresentamos à Federação Equestre Internacional (FEI) o pedido de adiamento do referido Campeonato para o ano de 2021, aguardando a decisão no final do próximo mês de Junho.

Em baixo, anexamos a mensagem da Secretária Geral da FEI:

“It is so sad that the FEI European Jumping Championships for Young Riders, Youth and Children at Vilamoura is yet another sporting event to fall victim to the pandemic, especially knowing how much time and effort has already gone into the preparations”, FEI Secretary General Sabrina Ibáñez said, “but it is great that the Organisers and the Portuguese National Federation have already been so proactive and have come up with a proposal to potentially reschedule the Championships in 2021 and we will discuss that with the FEI Board next month.”