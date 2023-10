Campeonatos de Cavalos Novos 2023 – Alter do Chão

A Coudelaria de Alter foi o palco escolhido para os campeonatos de cavalos novos entre os dias 4 e 8 de outubro. Durante esse período, sediou o Campeonato de Cavalos Novos de Saltos.

Paralelamente de 5 a 7 de outubro, recebeu também o Campeonato de Cavalos Novos de Dressage 2023, enriquecendo assim a programação equestre do último fim-de-semana.

Final Cavalos Novos de Saltos de Obstáculos 2023

Cavalos de 4 Anos – 15 participantes

Brilhante prestação da égua Português de Desporto «Pherigosa» (Xacal x Hera), montada por Hugo Barros Caldeira que na final de domingo após um desempate muito bem disputado, terminou as 3 classificativas e o desempate sem faltas, conquistando assim a Medalha de Ouro. Medalha de prata para o castrado «Cockpit Du Oiseaux Z» (Contendro x Alanafee W) montado por Francisco Fontes, enquanto o bronze foi para António Matos Almeida com a égua CP «Pepper du Colt» (Guncal du Colt x Violeta).

Cavalos de 5 Anos – 17 participantes

Nos 17 cavalos de 5 anos que disputaram este campeonato, chegaram à final 15.

Na final para Cavalos de 5 anos que decorreu no domingo sagrou-se campeã a égua Hanoveriana «Vogue» (Voltaire x Escada), montada por António Matos Almeida. Medalha de prata para o garanhão belga «Mylo du Val du Geer» (Vagabond de la Pomme x Easy Star du Val du Geer) montado por Francisco Fontes e o bronze para António Matos Almeida com a égua KWPN «Noblesse du Balou» (Balou du Rouet Z x Gappeloup).

Cavalos de 6 Anos – 11 participantes

Na final para Cavalos de 6 Anos, a égua KWPN «Mc Queen» (Belin x Farnike) montado por António Matos Almeida terminou as três classificativas sem faltas vencendo nesta categoria. Pedro Manso foi segundo classificado com o CP «Nectar JB» (Gedeon de l’Herbage x Be My Duda) e José Fontes fechou o pódio com a égua KWPN «Madiva» (Cape Coral RBF Z x Diva Maria).

Cavalos de 7 Anos – 11 participantes

Na final para Cavalos de 7 Anos, conquistou a Medalha de Ouro o garanhão Oldenburg «Chiron Rc» (Chac Boy x Loving Boy) montado por Felipe Ramos Guinato. Medalha de Prata para o garanhão CP «Maputo do Pocinho» (Coltaire Z x Penelope de L’ Etot) montado por António Matos Almeida enquanto Francisco Fontes com o castrado «D My Dream Z» (Dominator 2000Z x Lola Z) recebeu a medalha de bronze.

