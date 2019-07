Campeonatos da Europa da Juventude 2019: Melanie e Lisa-Caroline Bartz seleccionadas 2 Julho, 2019 21:44

As atletas italianas, Melanie e Lisa-Caroline Bartz, do Centro Hípico da Costa do Estoril, estão seleccionadas para os Campeonatos da Europa da Juventude que vão decorrer em San Giovanni in Marignano, Itália de 24 a 28 Julho (Juniores) e em Strzegom, Polónia de 14 a 18 Agosto (Póneis).

Melanie, que está apurada com Diary Dream Old no escalão Júnior, vai participar no CDI de Leudelange, (Luxemburgo) este fim-de-semana. Será acompanhada pelo seu treinador, o cavaleiro olímpico Daniel Pinto, que será assistido pela treinadora alemã, Stefanie Meyer-Biss. Para Melanie, o internacional de Leudelange será o último concurso de observação escolhido pela Federação Equestre Italiana (FISE). Após os resultados conseguidos neste concurso, a irlandesa de GP, Anna Merveldt e o treinador Johann Hinnemann (Chefes d’Equipe da Itália) deverão confirmar a composição das equipas que vão representar a Itália nestes campeonatos.

Quanto a Lisa-Caroline Bartz apurada com Derano B e Hemingway, seleccionada para o Campeonato da Europa de Póneis que decorrerá em Strzegom, será acompanhada pelo seu treinador Hugo Serrenho, monitor do Centro Hípico da Costa do Estoril, assistido também pela alemã, Stefanie Meyer-Biss.