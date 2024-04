Campeonato Nacional de Trote e Galope 2024: Tripleto de Diogo Duarte na 3ª Jornada

A terceira jornada do Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope que decorreu neste domingo (07), no Hipódromo da Maia foi composta por 4 mangas de galope, três de trote e uma de póneis para jóqueis aprendizes.

No galope, Diogo Duarte voltou a destacar-se conseguindo o tripleto vencendo a prova reservado a cavalos nascidos em Portugal com Queli da Quadra Stand Carmo.

Na primeira série de 1600 metros, Just Bere da Quadra Hélio Marques voltou a vencer com a monta de Diogo Duarte o prémio Maia Desporto.

Na distância dos 2000 metros, Camarines da Quadra CELV alcançou a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato montado por Diogo Duarte.

A égua Seven Apples da Quadra Pereira Pereira Jockey com a preparação de João Pereira e montada por Filipe Vaz, alcançou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Nacional.

No trote atrelado destacamos Don Tresor da Quadra Mustang com a condução e preparação de António Bessa volta a vencer mais uma prova sendo esta a sua terceira vitória consecutiva.

Caberlot da Quadra Jardins Acúrcio com a condução de Acúrcio Peixoto volta a subir ao pódio nos 1900 metros, após ter subido ao pódio na primeira jornada.

No trote atelado, Gold Jarzeen da Quadra Fernando Ferreira venceu os 1900 metros, com a condução do jovem driver Pedro Martins.

Na prova Jovens Aprendizes, Perfect Star da Quadra Piguinha com o jóquei Ricardo Santos foi o vencedor.

