Campeonato Europeu de Horseball 2023: Portugal elogiado pelo «fair play»

O quinto e último dia do Campeonato Europeu de Horseball que decorreu de 14 a 19 de Agosto em Sommacampagna, Verona (Itália), encerrou com uma magnífica exibição de talento, trabalho em equipa e espírito desportivo. Este prestigioso evento, patrocinado pela KEP Italia e a Parlanti, reuniu as melhores equipas de horseball da Europa, apresentando o melhor do desporte equestre.

A categoria U10, que contou com um torneio amigável, testemunhou uma incrível demonstração de habilidade e entusiasmo por parte dos jovens atletas. As pontuações dos últimos jogos da categoria U10 são as seguintes:

Itália 3 VS Équivalant 2

França 6 VS Catalunha 5

A categoria U16 teve performances excecionais, com a França sagrando-se campeã. As classificações finais para a categoria U16 são as seguintes:

França

Itália

Espanha

Portugal

Reino Unido

Portugal recebeu o Prémio «Fair Play» pelo seu espírito desportivo excecional durante todo o campeonato. O título de melhor conjunto foi para Estrella e Hector Dubois (FRA).

Na categoria U21, a França mostrou a sua dominância, assegurando a primeira posição. As classificações finais para a categoria U21 são as seguintes:

França

Espanha

Itália

Portugal

Bélgica

Portugal recebeu mais uma vez o Prémio «Fair Play» pela sua conduta exemplar. O título de Melhor Conjunto foi para Rinconeda e Julien Ribatti (FRA).

A categoria Feminina testemunhou uma competição renhida, com a França vencedora. As classificações finais para a categoria Feminina são as seguintes:

França

Itália

Espanha

Portugal

Reino Unido

A França recebeu o Prémio «Fair Play» na categoria Feminina, mostrando o seu compromisso com um jogo justo e respeitoso.

Na categoria Pro-Elite, a França saiu vitoriosa, exibindo as suas habilidades excepcionais e determinação. As classificações finais para a categoria Pro-Elite são as seguintes:

França

Espanha

Itália

Bélgica

Reino Unido

A França foi mais uma vez reconhecida por seu espírito desportivo, recebendo o Prémio «Fair Play» na categoria Pro-Elite. O título de melhor conjunto foi para os espanhóis Silvany e Miquel Julia Munoz.

O Campeonato Europeu de Horseball culminou numa grande celebração do desporto equestre, destacando talento e dedicação de todas as equipas participantes. O evento não teria sido possível sem o generoso apoio dos patrocinadores, KEP Italia e a Parlanti.