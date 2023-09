Campeonato do Mundo de Cavalos Novos – 4 portugueses inscritos

De 20 a 24 de Setembro em Zangersheide, Lanaken (Bélgica), realiza-se o FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses 2023. Paralelamente realiza-se o Campeonato Belga de S.O.

Neste Campeonato do Mundo de Cavalos Novos, cavalos de cinco, seis e sete anos, competem pelos títulos mundiais! O pódio proporciona aos vencedores a aura de um título mundial, além de um prémio para o criador e o cavaleiro.

O evento contará com a participação dos seguintes conjuntos nacionais:

Francisco Fontes – Balou’s Lady BZ (Zang) (5 anos), Ses Titanic (BE/SIES) (5 anos) e Madiva (6 anos)

Bernardo Ladeira – Noblesse (KWPN) (5 anos)

Rafael Rocha – Orelia (PSH) (5 anos) e Mágico (PSH) (7 anos)

Molly Hughes Bravo – HH Mercedes (ISH) (6 anos) e HH Orchidee (ISH) (7 anos)

Hoje quarta-feira (20), ocorrem as inspecções veterinárias e na quinta-feira começa este campeonato que termina no domingo (24), quando se disputam as finais e serão conhecidos os nomes dos exemplares campeões do mundo.

Todas as provas podem ser seguidas em directo através do ClipMyHorse.TV.

OE e Resultados AQUI