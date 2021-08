Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage: «Fürst Kennedy» de João Moreira apurado para a Final 26 Agosto, 2021 17:50

O cavaleiro português, João Moreira, com garanhão Oldenburg Fürst Kennedy (Fuersten-look x Don Kennedy Z), venceu esta quinta-feira, a prova de consolação (85,60%) para cavalos de 6 anos do Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Dressage em Verden, conseguindo assim o acesso à finalíssima no domingo (29) com os 15 melhores do mundo.

Após a prova João Moreira satisfeito com o seu resultado comentou, “Estou muito feliz com o resultado da prova. O Fürst Kennedy hoje esteve muito bem. Fez uma prova boa e num registo que normalmente é o seu. Hoje mostrou o seu potencial.”

Menos sorte teve Frederico Mexia de Almeida com Ecuador Di Fonte Abeti que ficou afastado da final ao terminar em 14º lugar (77,20%) a prova de consolação.

Na qualificativa para cavalos de 5 anos, Ana Teresa Pires com Van Damme 6, alcançou a 23ª posição (78,60%).

Confira os resultados AQUI

Resultados completos AQUI